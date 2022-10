La F1 subito in pista: gli orari del Gp del Messico e dove vederlo in tv

SportFair

Archiviato il Gp degli Stati Uniti che tanto ha fatto discutere tra penalità, incidenti e tanto altro, i piloti della Formula 1 torneranno subito in pista e lo faranno all’autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico, dove domenica si disputerà il Gp del Messico.

Verstappen ha trionfato ieri nel nome di Mateschitz, il proprietario del marchio Red Bull, morto proprio durante il weekend di gara del Texas, dove il team di Milton Keynes ha conquistato anche il titolo Costruttori.

La battaglia, ormai, è solo per il secondo e terzo posto iridato ed è tutta tra Leclerc e Perez. Ieri il monegasco ha fatto meglio del suo avversario, sorpassandolo in classifica, ma mancano ancora 3 gare e la battaglia è apertissima.

Il weekend di gara del Messico andrà in onda in esclusiva sui canali Sky, mentre qualifiche e gara saranno visibili anche su Tv8, ma in differita.

Gli orari del Gp del Messico

Venerdì 28

20:00 FP1

23:00 FP2

sabato 29

19:00 FP3

22:00 Qualifiche

domenica 30

21.00 Gara