La MotoGP torna a Phillip Island 3 anni dopo: gli orari del GP d’Australia e dove vederlo in tv

Dopo le emozioni del Gp del Giappone, rico di spettacolo, episodi preoccupanti e festeggiamenti, la Formula 1 si prende una piccola pausa e lascia spazio alla MotoGp.

I campioni delle due ruote tornano in pista e lo fanno in Australia, dove Bagnaia andrà a caccia del sorpasso, mentre Quartararo cercherà il riscatto.

La lotta per il titolo Mondiale è apertissima a soli 3 Gp dalla conclusione del Mondiale e, dunque, non bisogna perdersi nessun appuntamento. Per seguire il weekend di gara australiano bisognerà puntare la sveglia molto presto: qualifiche e gara, infatti, saranno alle 5 del mattino.

Il weekend di gara del Gp d’Australia, che non si disputa dal 2019, sarà visibile sui canali Sky, mentre in chiaro su TV8 sarà trasmessa una sintesi delle qualifiche sabato alle 14, e le gare a partire dalle 11.05 di domenica.

Il programma del Gp d’Australia

Giovedì 13 ottobre

8.00 conferenza stampa piloti

8.30 conferenza stampa speciale: Marquez M, Oliveira, Gardner e Guevara

Venerdì 14 ottobre

00.00 FP1 Moto3

00.55 FP1 MotoGP

01.55 FP1 Moto2

04.15 FP2 Moto3

05.10 FP2 MotoGP

06.10 FP2 Moto2

Sabato 15 ottobre

00.00 FP3 Moto3

00.55 FP3 MotoGP

01.55 FP3 Moto2

03.35 Qualifiche Moto3

04.30 FP4 MotoGP

05.10 Qualifiche MotoGP

06.10 Qualifiche Moto2

Domenica 16 ottobre

00.00 Warm up Moto3

00.20 Warm up Moto2

00.40 Warm up MotoGP

02.00 Gara Moto3

03.20 Gara Moto2

05.00 Gara MotoGP