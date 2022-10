La Formula 1 torna a Suzuka due anni dopo: nuovo match point per Verstappen! Gli orari del Gp del Giappone e dove vederlo in tv

SportFair

E’ andato in scena ieri il Gp di Singapore di F1. Annullato, al Marina Bay Circuit, il primo match point di Max Verstappen: l’olandese ha chiuso la sua gara in settima posizione, mentre il suo compagno di squadra ha trionfato, tra investigazioni e polemiche.

Secondo posto invece per Leclerc, seguito sul podio dal suo compagno di squadra Carlos Sainz. Il monegasco della Ferrari ha accorciato le distanze dal leader del Mondiale, ma in Giappone la Red Bull e Verstappen possono festeggiare con più facilità rispetto a Singapore.

Si torna subito in pista: domenica si torna a Suzuka dopo due anni e Verstappen potrebbe festeggiare per il suo secondo titolo iridato. Appuntamento, dunque, imperdibile, nonostante l’orario: per seguire la gara di Formula 1, infatti, bisognerà puntare presto la sveglia.

Il weekend di gara del Giappone sarà trasmesso sui canali Sky in esclusiva, mentre su TV8 andranno in onda, in chiaro, ma in differita, qualifiche e gara, rispettivamente sabato alle 16.30 e domenica alle 16:00.

Gli orari del Gp del Giappone di Formula 1

Venerdì 7 ottobre

5.00 – FP1

8.00 – FP2



Sabato 8 ottobre

5.00 – FP3

8.00 Qualifiche

Domenica 9 ottobre

7.00 – Gara