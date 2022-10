New Balance presenta la maglia AS Roma 22/23 Esports

SportFair

New Balance presenta la nuova maglia esports dell’AS Roma in vista delle prossime partite della squadra. Con un design luminoso e futuristico, la maglia si distingue in una vivace colorazione Lemon Chrome, con grafica nera a forma di fulmine che lascia presagire il futuro di questo storico club.

Nonostante l’aspetto moderno, la maglia continua a onorare la storia gloriosa dell’AS Roma, con la scritta “Figli di Roma” posta sul retro sotto al colletto, in omaggio al legame tra la città, la squadra che porta il suo nome e coloro che indossano la maglia.

La squadra di esports dell’AS Roma indosserà il nuovo kit in tutte le competizioni ufficiali della prossima stagione. I tifosi potranno anche ottenere la maglia virtuale, che potrà essere utilizzata attraverso il gioco Konami eFootball, il cui lancio è previsto per il prossimo autunno.

Adrian Urma, giocatore di AS Roma esports, ha dichiarato: “è davvero emozionante indossare una maglia dedicata a noi della squadra di esports, ci rende ancora più orgogliosi di giocare per il club. Il design accattivante cattura perfettamente questa emozione e sarà un momento straordinario quando la indosseremo per la prima volta“.

La maglia AS Roma esports è la novità della campagna di New Balance “Our World, Our Roma” per questa stagione. La creatività è guidata dal fotografo internazionale Justin Bettman, che ha lavorato al fianco del marchio per contribuire a sottolineare il legame tra il nuovo design, il club e il suo rapporto con la città.

La maglia New Balance AS Roma esports è disponibile per l’acquisto presso i negozi AS Roma e sarà acquistabile su www.newbalance.it e nei negozi New Balance di tutto il mondo.