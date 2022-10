Bagnaia vicinissimo a Quartararo, anche Miller in corsa per il titolo? La nuova classifica piloti dopo il Gp della Thailandia

SportFair

Il Gp della Thailandia ha regalato forti emozioni. Dopo una lunga attesa ed un rinvio a causa delle condizioni meteo avverse, a Buriram è andata in scena una appassionante gara.

Subito problemi per Quartararo, che ha perso posizioni sin dal via, chiudendo la sua gara nelle retrovie. Bene invece le Ducati, con Bagnaia e Miller sempre in lotta per le migliori posizioni.

A trionfare, alla fine, su un circuito a tratti asciutto e a tratti bagnato, è stato un eccezionale Miguel Oliveira, con la sua Ktm. Il portoghese si è lasciato alle spalle Jack Miller e Bagnaia. Un terzo posto, quello del torinese della Ducati, che vale una vittoria: Bagnaia si porta adesso a soli due punti dal leader del Mondiale, accendendo così la lotta al titolo iridato.

Da non sottovalutare Jack Miller, che si porta adesso a 40 punti da Quartararo ed entra, dunque, a tutti gli effetti, nella lotta iridata.

La nuova classifica piloti di MotoGP

Quartararo 219

Bagnaia 217

Espargaro A 199

Bastianini 180

Miller 179

Binder B. 154

Zarco 151

Oliveira 131

Martin 127