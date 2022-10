Napoli show, altri 4 gol al Sassuolo e tentativo di fuga in classifica

SportFair

Il Napoli fa sempre più paura. Un’altra partita eccezionale della squadra di Luciano Spalletti nel primo match della 12esima giornata del campionato di Serie A. Il primo tempo degli azzurri è stato di altissimo livello, il Sassuolo non è stato mai in grado di entrare in partita e di mettere in difficoltà i padroni di casa. Osimhen è tornato con il botto, l’attaccante ha messo a segno una tripletta.

Spalletti si affida a Kvaratskhelia, Osimhen e Lozano, il Sassuolo ci prova con Pinamonti e Lauriente. Il Napoli mette le cose in chiaro già dopo 19 minuti: è Osimhen a siglare una doppietta da impazzire, decisivo il lavoro di Kvaratskhelia. Il georgiano chiude i conti al 36′.

Il tecnico Dionisi ci prova con qualche cambio, ma il risultato non cambia. Il Napoli è padrone del campo e va vicino al gol del 4-0, marcatura che arriva con il solito Osimhen al 77′. I neroverdi non hanno più la forza di reagire e il punteggio non cambia più. Espulso Lauriente. La squadra di Spalletti prova a scappare, i punti in classifica sono 32 e in attesa della partita del Milan il vantaggio è di 6 punti.