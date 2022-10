Nainggolan fuma in panchina: sospeso a tempo indeterminanto dall’Anversa | FOTO

SportFair

Ancora guai per Radja Nainggolan, centrocampista ex Roma e Inter. Il belga è stato sorpreso a fumare in panchina prima della partita ed è stato sospeso dall’Anversa a tempo indeterminato. Non c’è pace per il calciatore, fermato solo qualche giorno fa dalla Polizia alla guida della sua auto senza patente.

Nainggolan è stato pizzicato da telecamere e fotografi mentre fumava una sigaretta in panchina prima della gara tra Antwerp e Standard. Il club ha deciso per il provvedimento duro: “il club ha avuto una conversazione con Radja Nainggolan sul suo comportamento generale e su come questo si rifletta sulla società e sulla squadra. Il club ha deciso di espellere a tempo indeterminato Radja dalla squadra A. Né il giocatore né il club rilasceranno ulteriori commenti su questo”.