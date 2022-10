Djere e lode: Musetti supera il serbo e vola ai quarti a Napoli

SportFair

Giornata magica per i colori italiani al torneo tennis in corso di svolgimento a Napoli. Tante soddisfazioni per gli atleti di casa, si sono registrate le vittorie di Fognini contro Grenier e Berrettini contro Carballes Baena, il romano ha riscattato la sconfitta e l’eliminazione al torneo di Firenze. L’ultimo grande risultato della giornata è arrivato da Lorenzo Musetti che ha avuto la meglio di Laslo Djere.

Il numero 24 Atp ha messo le cose in chiaro già in avvio, il serbo non è stato in grado di rispondere alle giocate dell’italiano. Il primo set non è stato facile per Musetti, il break decisivo è arrivato solo nel finale e il primo set è andato in archivio sul 7-5. Il secondo set è partito subito in discesa per l’italiano che ha controllato e chiuso sul 6-3. Ai quarti di finale dovrà vedersela contro il colombiano Daniel Elahi Galan.