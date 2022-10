SportFair

Lorenzo Musetti sorride al torneo ATP di Parigi-Bercy. Il tennista italiano, che recentemente ha trionfato al torneo ATP di Napoli, battendo in finale Matteo Berrettini, ha trionfato all’esordio nel torneo in corso sui campi in cemento della capitale francese.

Musetti ha trionfato giocando con la testa e servendo molto bene, soprattutto nel secondo set: l’azzurro ha superato con un doppio 6-4 Cilic in un’ora e 21 minuti di gioco.

L’azzurro sfiderà Basilashvili nei 16esimi di finale.