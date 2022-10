Musetti non si ferma più: è in semifinale a Firenze, McDonald ko in due set

SportFair

Questo Lorenzo Musetti è davvero favoloso! Il tennista italiano, numero 28 al mondo, non ha intenzione di fermarsi al torneo di Firenze, dove sta riuscendo a rendersi protagonista, mandando in delirio il pubblico italiano.

Musetti ha staccato oggi il pass per la semifinale del torneo italiano: l’azzurro ha sconfitto oggi McDonald, aggiudicandosi il match in un’ora e 17 minuti di gioco, col punteggio di 6-3, 6-2. In semifinale Musetti sfiderà il vincente della sfida tra Auger-Aliassime e Nakashima.