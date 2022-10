Musetti eliminato in semifinale al torneo di Firenze: l’azzurro paga problemi agli addominali contro Auger-Aliassime

SportFair

E’ finita l’esperienza al torneo di Firenze per Lorenzo Musetti. Si è conclusa la semifinale contro Auger-Aliassime, l’azzurro non è stato in grado di rispondere al canadese e la partita è andata in archivio in un’ora e 24 minuti. Musetti ha pagato anche problemi agli addominali, la condizione fisica del 20enne non era delle migliori.

La sfida della semifinale si è conclusa a favore di Auger-Aliassime che si è confermato molto concreto. L’inizio del primo set è equilibrato, poi il canadese piazza due break e chiude 6-2. Nel secondo set Musetti non riesce a reagire e deve arrendersi definitivamente: Auger-Aliassime chiude con un 6-3 che lascia poche repliche.