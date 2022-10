Musetti, che peccato! L’azzurro eliminato al torneo di Sofia da Huesler, salta la finale con Sinner

SportFair

Lorenzo Musetti non è riuscito a raggiungere la finale del torneo di tennis a Sofia. L’azzurro non è stato in grado di confermare la partita dei quarti di finale contro Struff ed è stato sconfitto in semifinale da Huesler. Un vero peccato per i colori italiani, salta così una possibile finale da sogno con Jannik Sinner.

Musetti ha commesso qualche errore di troppo, non è riuscito a cambiare passo nei momenti importanti della partita. Il primo set è equilibratissimo, non si registrano break e lo svizzero vince 5-7 al tie-break. Nel secondo set Musetti non riesce a reagire e deve arrendersi sul punteggio di 5-7. Bella prestazione di Huesler, in grado di ribaltare il pronostico della vigilia.