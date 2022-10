Prima la grande partenza, poi il crollo: Musetti eliminato a Basilea

SportFair

Giornata dai due volti per i tennisti italiani. Dopo la vittoria di Jannik Sinner al torneo di Vienna contro Garin, si è registrato il brutto ko di Lorenzo Musetti che è stato eliminato ai sedicesimi di finale a Basilea. Il 20enne italiano è reduce dal trionfo al torneo di Napoli contro Matteo Berrettini e si è fermato a sorpresa. La partita contro Albert Ramos-Vinolas è stata molto difficile, lo spagnolo ha messo in mostra un buon tennis e Musetti è crollato nel terzo set.

Partenza sprint del tennista italiano che domina in lungo e in largo, piazza due break e chiude 1-6. Nel secondo set grande reazione di Albert Ramos-Vinolas che rientra in partita con il punteggio di 6-3. Nel terzo set un’altra super partenza di Musetti, il numero 23 Atp sembra in grado di controllare ma inizia a commettere qualche errore di troppo, lo spagnolo si porta sul 4-4. Musetti perde un altro break e deve arrendersi sul 6-4.