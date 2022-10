MotoGP, la griglia di partenza a Sepang: Bagnaia limita i danni

SportFair

Si sono registrati tanti colpi di scena nelle qualifiche di MotoGP a Sepang, importante appuntamento per la corsa al titolo. La pole position è stata conquistata da Jorge Martin, autore di un grandissimo tempo. In seconda posizione Bastianini, matematicamente ancora in corsa per il titolo.

Continuano i progressi di Marc Marquez, in grande ripresa dopo l’operazione al braccio. Molto bene anche Bezzecchi e Marini, in quarta e sesta posizione. Qualifiche difficili per Bagnaia, il leader della classifica generale. Passato dalla Q1, nella Q2 è caduto e partirà in nona posizione. Ancora peggio gli altri rivali al titolo: Espargaro è decimo, Quartararo dodicesimo.

La griglia di partenza a Sepang

1ª fila: 1. Martin, 2. Bastianini, 3. M.Marquez

2ª fila: 4. Bezzecchi, 5. Rins, 6. Marini

3ª fila: 7. Morbidelli, 8. Vinales., 9. Bagnaia

4ª fila: 10. A.Espargaro, 11. Mir, 12. Quartararo