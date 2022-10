Steeman non ce l’ha fatta, ma “ha salvato altre cinque persone donando i suoi organi”

SportFair

Sabato scorso durant ela gara Supersport 300 di Portimao si è registrato un gravissimo incidente che ha visto coinvolto il 22enne Victor Steeman.

Il giovane olandese, pilota del team Mtm Kawasaki e secondo in classifica generale, è caduto dopo pochi giri alla curva 14 e, successivamente, travolto da un pilota che sopraggiungeva, José Luis Perez Gonzalez. La gara è stata immediatamente interrotta per permettere i soccorsi medici. Steeman è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Faro dove, ieri sera, è morto.

La WSBK ha comunicato la scomparsa di Victor Steeman, di seguito la nota rilasciata sul sito ufficiale: “la FIM, il paddock del WorldSBK e l’Autodromo Internacional do Algarve porgono le loro più sentite condoglianze. Dopo il serio incidente occorso durante Gara 1 del Campionato del Mondo FIM Supersport 300 in occasione del Round Pirelli del Portogallo all’Autodromo Internacional do Algarve, è con grande tristezza che comunichiamo la scomparsa di Victor Steeman (MTM Kawasaki). Steeman è rimasto coinvolto con altri piloti in un incidente in curva 14: la gara è stata immediatamente sospesa con le bandiere rosse. Il personale medico e le relative vetture sono immediatamente giunte sul posto per soccorrere il pilota poi trasportato al centro medico del circuito per poi essere successivamente trasferito in elicottero all’ospedale di Faro. Nonostante tutti gli sforzi compiuti dallo staff medico del circuito, dai commissari, dallo staff ospedaliero, Steeman purtroppo non è riuscito ad andare oltre le lesioni riportate.

La sua famiglia ha diramato una nota: “Purtroppo quello che tutti i genitori di un pilota di motociclismo temono sempre è accaduto. Il nostro Victor non è riuscito a vincere quest’ultima gara. Nonostante l’insopportabile perdita e il dolore, siamo estremamente orgogliosi di condividere con voi che il nostro eroe è riuscito a salvare altre cinque persone donando i suoi organi. Vogliamo ringraziare tutti per il modo in cui avete vissuto con noi questi ultimi giorni. Il nostro Victor ci mancherà moltissimo”. Steeman ha firmato un’ottima stagione 2022 nel Campionato del Mondo FIM Supersport 300 arrivando al Round Pirelli del Portogallo ancora in lizza per il titolo mondiale. Quattro vittorie, cinque podi e tre pole position per lui in questa annata con 12 arrivi in zona punti su 14 gare disputate. Con la pole position conquistata al Circuit de Barcelona-Catalunya ha scritto una pagina di storia diventando il pilota con il maggior numero di pole nel WorldSSP300. La famiglia della FIM, Dorna e l’Autodromo Internacional do Algarve porgono le loro più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici, al team di Victor e a tutti coloro che gli volevano bene”.