Il mondo dello sport piange Tiffany Jackson, star del basket: aveva 37 anni e lottava contro un tumore

Un grave lutto ha colpito il mondo del basket. E’ morta Tiffany Jackson, aveva appena 37 anni e lottava da tempo contro un tumore. Era una campionessa nel suo sport: dopo l’esordio nella squadra della sua università, le esperienze negli L.A. Sparks, New York Liberty e Tulsa Shock. Dal 2015 cambatteva contro un tumore al seno.

Era riuscita ad entrare nella WNBA diventando professionista. Poi il ritorno alla sua università come assistente allenatore. Sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio dal mondo dello sport. L’allenatore di basket femminile del Texas Vic Schaefer ha salutato Jackson come “una delle più grandi giocatrici nella storia del basket femminile del Texas”.

“Dai suoi giorni come giocatore per DFW Elite ai suoi giorni come giocatore all’Università del Texas, Tiffany ha significato così tanto per così tante persone in questo grande stato del Texas. Ci mancherà moltissimo a così tanti. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia”.