Paura in casa Monza, il difensore Pablo Mari accoltellato

SportFair

Un episodio gravissimo si è verificato nella giornata di oggi e riguarda da vicino anche il mondo del calcio. Il calciatore del Monza Pablo Mari è stato coinvolto in un’aggressione avvenuta in queste ore a Milano. Cinque persone sono state accoltellate e ferite in un centro commerciale di Assago.

Il calciatore spagnolo è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano ed è stato raggiunto da Adriano Galliani e dal tecnico Palladino. Il difensore di proprietà dell’Arsenal è arrivato all’ospedale in codice rosso. L’aggressore, un 46enne, avrebbe afferrato un coltello dagli scaffali del supermercato Carrefour e accoltellato cinque persone. Esclusa la pista di un atto terroristico. Secondo quanto si apprende, il calciatore è cosciente.

È morta all’Humanitas di Rozzano, con gravi ferite da armi da taglio, una delle persone accoltellate. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un dipendente Carrefour.

Chi è Pablo Mari

Pablo Mari è un calciatore spagnolo, difensore del Monza. Si tratta di un difensore centrale, molto forte fisicamente ed abile nel gioco aereo. E’ bravo anche tecnicamente, soprattutto in fase di rilancio. E’ cresciuto nelle giovanili del Maiorca, poi l’esordio in prima squadra. Poi gioca al Gimnàstic. Viene acquistato dal Manchester City, ma non gioca mai. Passa in prestito al Girona, poi Nac Breda e Deportivo. Nel 2019 firma un contratto con il Flamengo, poi viene acquistato dall’Arsenal. Infine passa in prestito in Italia, prima all’Udinese e poi al Monza.