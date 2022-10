Mondiali in Qatar, le regole da seguire per i tifosi: tutti i divieti, dall’alcol al sesso | FOTO

SportFair

I campionati di calcio entrano sempre più nel vivo, la stagione continua a fornire le prime indicazioni anche nelle competizioni europee. E’ altissima l’attesa in vista dell’inizio dei Mondiali in Qatar del 2022, in programma da domenica 20 novembre a domenica 18 dicembre. L’assenza più importante è quella dell’Italia, i campioni d’Europa in carica non sono riusciti a qualificarsi e per la seconda volta consecutiva è fallito l’obiettivo.

Sono tante le squadre di altissimo livello, in grado di vincere la competizione. A partire dall’Inghilterra, chiamata a riscattare la sconfitta in finale all’Europeo contro l’Italia. Una delle favorite prinicipali è l’Argentina, una squadra molto forte tecnicamente e trascinata da alcuni campioni. Ovviamente occhio alla Francia, reduce da prestazioni deludenti ma capace di vincere ogni partita. La Spagna è molto competitiva, qualche dubbio sulla Germania, poi spazio a Brasile e Portogallo, senza considerare possibili outsider.

Si preannuncia un Mondiale molto particolare e per certi versi inedito: si disputerà in inverno in un luogo come il Qatar. Lo spettacolo è assicurato prima, durante e dopo le partite. I tifosi si preparano a riempire gli stadi, ma non sarà tutto concesso. Sono previste infatti delle regole e non sono passati inosservati alcuni comportamenti vietati.

I comportamenti vietati in Qatar per il Mondiale