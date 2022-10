Mondiali di pallavolo, definita l’avversaria dell’Italia ai quarti: tutti gli accoppiamenti

SportFair

Ultima giornata a Rotterdam per la nazionale italiana femminile di pallavolo, qualificata ai quarti di finale del Campionato del Mondo 2022. Le azzurre domani in mattinata si trasferiranno ad Apeldoorn, dove martedì 11 ottobre (orario da definire) affronteranno la Cina nella gara che vale l’accesso in semifinale.

Le azzurre sfideranno di nuovo le asiatiche, battute ieri 3-0 (26-24, 25-16, 25-20). All’Omnisport di Apeldoorn si svolgeranno l’11 ottobre due partite dei quarti, Italia-Cina e Brasile-Giappone, una semifinale (13 ottobre) e le finali che assegneranno le medaglie iridate (15 ottobre). Gli altri due quarti si giocheranno in Polonia a Gliwice (11 ottobre) e vedranno affrontarsi (ore 17.30) Stati Uniti-Turchia e Serbia-Polonia (ore 20.30), così come la semifinale tra le due vincenti (12 ottobre). Dopo la bellissima vittoria sulla Cina le campionesse d’Europa hanno trascorso la giornata, sostenendo sedute pesi e allenamento con la palla per le atlete meno impiegate nelle ultime gare.

In casa azzurra a parlare è la centrale Marina Lubian, protagonista di un’ottima prova contro la Cina: “sono molto soddisfatta, sia per la partita di ieri, ma soprattutto per come sta andando la squadra. Martedì abbiamo una gara fondamentale, troveremo una squadra già affrontata, l’importante è concentrarci su noi stesse. Ho ottime sensazioni. Ieri mi è stata data la possibilità di giocare dall’inizio e ho cercato di sfruttarla al meglio, dando tutto quello che potevo. Nelle precedenti gare spesso sono entrata per dare il mio contributo con il servizio, ma sono convinta di poter fare meglio e ieri in questo senso mi sono un po’ sbloccata in battuta. Spero di avere altre opportunità, però la cosa che conta di più è il cammino della squadra. Questo è il mio secondo Mondiale, rispetto al 2018 sicuramente si tratta di due esperienze diverse, penso in quattro anni di essere cresciuta molto dal punto di vista personale e anche come atleta. Devo, però, lavorare duramente e imparare ancora tante cose. Vivere una competizione di questo tipo è sempre fantastico. Nel corso del Mondiale abbiamo parecchio tempo libero e io cerco di passarlo studiando e leggendo, spesso con Alessia Gennari e Sara Bonifacio ci troviamo a chiacchierare e a guardare qualche serie”.

Quarti di Finale – 11 ottobre

QF1 ore 17 / ore 20 (Apeldoorn): Italia-Cina

QF4 ore 17.30 (Gliwice): Stati Uniti – Turchia

QF2 ore 17 / ore 20 (Apeldoorn): Brasile-Giappone

QF3 ore 20.30 (Gliwice): Serbia-Polonia

Semifinali

12 ottobre ore 20.30 SF1 (Gliwice) WQF3 vs WQF4

13 ottobre ore 20.00 SF2 (Apeldoorn) WQF1 vs WQF2

Finali (Apeldoorn, 15 ottobre)

ore 16 3°-4° posto

ore 20 1° -2° posto