La modella transessuale Guendalina torna all’attacco: “io e Mauro Icardi stiamo insieme, abbiamo fatto l’amore e mi ha detto…”

La rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi è uno degli argomenti di gossip più discussi degli ultimi giorni. Mentre sui social i calciatore argentino prima attacca e poi cerca di riconquistare la showgirl, sua moglie e agente, arrivano nuove rivelazioni.

Guendalina Rodriguez, che spesso ha affermato di avere avuto rapporti con Icardi, ha pubblicato una conversazione (nascondendo il numero di telefono), con la quale vorrebbe dimostrare che i suoi racconti corrispondono a verità

La modella transessuale ha dichiarato: “abbiamo una storia conflittuale dal 2019. È una storia d’amore intermittente e lui non ha mai ovviamente smentito o confermato per via della sua carriera, anche perché ha dei figli e Wanda è nel mezzo. Spero che ora Mauro respiri e pensi alla sua giovinezza. Abbiamo fatto l’amore e lui mi ha detto che se fossi stata una donna biologica sarebbe stato diverso. Tornerò in Turchia la prossima settimana“, ha confermato alla televisione argentina.

Nelle reti ha avvertito Wanda, pur comprendendo la posizione che sia lei che Icardi hanno avuto per proteggere le loro giovani figlie: “preparatevi che dopo tre anni il signor Mauro Icardi non mi ha ancora dimenticato da quando mi ha cercato con un numero turco (…). Mauro ed io stiamo insieme. Presto tornerò in Turchia con lui“, ha detto. Guendalina ha poi aggiunto che per lei è normale che Mauro Icardi e Wanda Nara facciano delle videochiamate, nonostante la rottura, poichè hanno due figlie insieme e perchè lei è ancora il suo agente.

“Sono in procedura di divorzio, quindi appena posso parlerò”, ha concluso.