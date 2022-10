Miura sempre più nella storia del calcio, in campo a 55 anni e 225 giorni: è il calciatore più anziano

SportFair

Kazuyoshi Miura continua a collezionare record. Il giapponese non ha intenzione di fermarsi e l’obiettivo è giocare a calcio fino a 60 anni. “King Kazu”, ha infranto l’ennesimo record della sua lunghissima carriera: l’ex Genoa, domenica scorsa, ha superato il suo attuale record di calciatore professionista più anziano in campo a 55 anni e 225 giorni.

Il giapponese è sceso in campo nella partita con i Suzuka Point Getters contro il Criacao Shinjuku al National Stadium. Miura è entrato in campo al 76′ e la gara si è conclusa sul risultato di 1-0. “Sono grato di aver giocato nella migliore atmosfera possibile e mi sento orgoglioso”, ha detto il calciatore.

Chi è Kazuyoshi Miura

Kazuyoshi Miura è un calciatore, ex giocatore di calcio a 5 giapponese. E’ il giocatore più anziano nella storia del calcio professionistico. Nel corso della sua lunga carriera ha indossato tantissime maglie, le prime sono state: Palmeiras, Matsubara, CRB, XV de Jaú, Coritiba, Santos e Tokyo Verdy. Si è messo in mostra e ha attirato l’attenzione di un club italiano, il Genoa. E’ diventato il primo calciatore giapponese a giocare in Italia. E’ stato protagonista di uno storico gol nel derby contro la Sampdoria, è stato anche sfortunato a causa di una frattura al volto dopo un’entrata di Franco Baresi nella sfida contro il Milan. Lascia l’Italia e torna al Tokyo Verdy, poi Croazia Zagabria, Kyoto Sanga, Vissel Kōbe, Yokohama FC, Sydney FC e ancora Yokohama FC. E’ stato un punto di riferimento anche per la Nazionale giapponese. Attualmente è un calciatore del Suzuka Point Getters.