Mir torna in sella alla Suzuki: c’è l’ok dei medici per il Gp d’Australia

SportFair

Dopo diversi Gp di assenza, Joan Mir può finalmente tornare in pista. Il pilota spagnolo della Suzuki si era infortunato al Gp d’Austria, dove a causa di una caduta si è fratturato l’astragalo del piede destro, danneggiando diversi tendini e per questo motivo è stato costretto a stare lontano dalla moto per un po’.

Diversi piloti hanno preso il suo posto sulla Suzuki, tra cui anche Danilo Petrucci, per sostituirlo nella sua assenza nei vari Gp, ma finalmente adesso può tornare in sella alla sua moto dopo aver ricevuto oggi l’ok dei medici.

“La frattura è molto più consolidata. Resta solo l’edema. La cosa importante è che io possa guidare al 100% e penso di poterlo fare senza pensare molto alla caviglia”, ha dichiarato il campione del mondo 2020 dopo la visita medica.

“Mi sono messo alla prova con una moto da 600cc ed è andata bene. ho più stabilità e posso controllare ciò che faccio con il piede. Non mi trema più il piede nella zona dell’edema”, che poi è stato il problema che lo ha condizionato ad Aragon.

“Voglio concludere bene il mio percorso in Suzuki. Devo acquisire fiducia. Lottare per il podio a Valencia sarebbe l’ideale. Penso di essere al 100% o comunque molto vicino. In questo senso ho fatto un passo in avanti”, ha concluso Mir.