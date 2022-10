Il Milan vince ma non convince: finale thriller contro l’Empoli, tre gol nel recupero

SportFair

Milan un po’ sottotono nell’anticipo serale dell’ottava giornata del campionato di Serie A, i gol del successo sono arrivati solo nel finale. La squadra di Stefano Pioli è riuscita ad approfittare del ko dell’Inter contro la Roma e ha risposto alla vittoria del Napoli contro il Torino. Il distacco dalla vetta della classifica è di 3 punti, la squadra di Pioli è una candidata alla vittoria del titolo.

Prestazione sorprendente dell’Empoli che è riuscito a difendersi bene, in più si è affacciato con pericolosità nella metà campo avversaria. Solo una disattenzione nel finale ha condizionato il risultato. Il Milan si schiera con Saelemaekers, De Ketelaere, Leao e Giroud.

Zanetti risponde con Pjaca alle spalle di Lammers e Satriano. Buona partenza del Milan, subito due occasioni con Giroud e Leao. L’Empoli risponde con Henderson, occasione sprecata da Saelemaekers, Ballo-Touré salva in spaccata, Leao calcia fuori e si va all’intervallo sullo 0-0.

Nella ripresa il tema dell’incontro non cambia, l’Empoli si difende bene e il Milan non trova spazi. Al 57′ Giroud scheggia la traversa su punizione, grande riflesso di Vicario su Tonali. Risponde anche l’estremo difensore rossonero. Al 79′ l’episodio che sembra decidere il match: grave disattenzione dell’Empoli su rimessa laterale, Leao si ritrova solo e serve a Rebic un pallone solo da spingere in rete. In pieno recupero pareggio su punizione di Bajrami, la reazione del Milan è da grande squadra e Ballo-Toure sigla l’1-2, poi la chiude Leao in contropiede.