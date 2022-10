Il Milan manda la Juventus all’Inferno: rossoneri da primato, bianconeri già fuori dalla lotta scudetto?

SportFair

La nona giornata del campionato di Serie A ha fornito indicazioni forse già definitive: il Milan è in grado di confermarsi Campione d’Italia, è una squadra completa e formata da top player in ogni reparto. Discorso opposto per la Juventus, i bianconeri si fermano ancora e rischiano di ritrovarsi già tagliati fuori per la corsa scudetto. Il distacco dal Milan è già di 7 punti, Napoli e Atalanta possono ancora allungare.

A preoccupare i tifosi bianconeri è principalmente la prestazione della squadra. La Juventus ha fatto veramente poco in una partita sempre molto sentita, a San Siro e contro una squadra come il Milan.

Stefano Pioli si schiera con Leao, Giroud e la sorpresa Diaz, il tecnico Allegri risponde con Milik e Vlahovic. Il primo tempo regala veramente poche occasioni da gol e spettacolo, il risultato sembra indirizzato verso le reti inviolate. A pochi secondi dal fischio finale il risultato si sblocca: batti e ribatti nell’area bianconera e Tomori supera Szczesny.

Nella ripresa la Juventus si fa vedere poco e il Diavolo trova il raddoppio: un errore di Vlahovic innesca un contropiede pericoloso, grande azione di Brahim Diaz che chiude i conti. Finisce 2-0, il Milan raggiunge Napoli e Atalanta a 20 punti, la Juventus rischia di uscire dalla lotta scudetto.