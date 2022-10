Milan-Juventus, sorpresa a San Siro: “ci sarà un grosso evento”, l’annuncio di… The Rock | VIDEO

SportFair

E’ quasi tutto pronto per il big match della nona giornata del campionato di Serie A, San Siro si prepara ad ospitare i calciatori di Milan e Juventus, due squadre in grado di lottare per le zone altissime della classifica. La compagine di Stefano Pioli è una seria candidata alla vittoria dello scudetto, l’avvio di stagione dei bianconeri non è stato invece entusiasmante.

Le due squadre sono reduci dagli impegni in Champions League, la Juventus è tornata in corsa per gli ottavi grazie al successo contro il Maccabi, il Milan è stato sconfitto pesantemente dal Chelsea.

A San Siro è previsto il pubblico delle grandi occasioni, in più è stato annunciato un evento a sorpresa. E’ stata ufficializzata una collaborazione con “Warner Bros. Discovery” in vista dell’uscita nelle sale del film Black Adam. Nel video è presente Dwayne Johnson, conosciuto come “The Rock”.

“Ciao, tifosi dell’AC Milan. Sono D.J, congratulazioni per i vostri recenti successi. Il prossimo sabato ci sarà un grosso evento a San Siro, fate molta attenzione alla fine del primo tempo e non perdete il trailer del mio nuovo film ‘Black Adam’. Vi auguro tantissima fortuna per questa stagione, forza Milan!”.