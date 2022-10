Milan padrone del proprio destino, Giroud scalda il piede

SportFair

Il Milan si affida alla storia per proseguire la sua avventura in Champions League. I campioni d’Italia volano a Zagabria per sfidare la Dinamo con la quale hanno una striscia aperta di 5 vittorie in competizioni Uefa.

I rossoneri, per gli esperti SisalTipster, partono nettamente favoriti al 53% rispetto al 22% dei padroni di casa mentre il pareggio è al 25%. Sfida aperta, tra due formazioni che prediligono il gioco offensivo: ci sono il 53% di possibilità che entrambe vadano a segno. Difficile, al 13%, ma non impossibile che si possa vedere, nel corso dei 90 minuti di gioco, un Ribaltone. Olivier Giroud è l’uomo di punta di Stefano Pioli per centrare la vittoria. L’attaccante del Milan ha segnato 14 dei suoi 19 gol in Champions League in trasferta: la quindicesima perla ha il 36% di chance di venire realizzata al Maksimir. La Dinamo invece si affida a Miroslav Orsic, 11 gol in stagione, giustiziere del Chelsea alla prima giornata: un’altra marcatura è data al 18%.

Un’impresa. La Juventus vola a Lisbona per provare ad espugnare, per la prima volta nella sua storia il Da Luz e continuare a tenere accesa la fiammella della qualificazione agli ottavi di Champions League. I bianconeri, secondo gli esperti SisalTipster, sono costretti a rincorrere perché i lusitani sono favoriti al 48% con il restante 52% diviso equamente tra il successo della formazione di Allegri e il pareggio che, di fatto, certificherebbe l’eliminazione degli italiani. La tensione sarà altissima e quindi la gara potrebbe essere decisa dal minimo errore: normale che ci sia il 50% di possibilità di vedere una sfida con meno di 3 reti complessive. Attenzione poi ai falli dentro l’area perché un calcio di rigore, come all’andata, ha il 33% di chance di venir fischiato. Dusan Vlahovic sta alzando i giri del motore e vuole essere decisivo anche in Champions: la rete del bomber juventino è data al 30%. Il Benifica invece si affida a Gonçalo Ramos, a segno al 36%, per chiudere la pratica qualificazione.