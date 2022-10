Messi e Cristiano Ronaldo nella stessa squadra: il sogno è possibile!

SportFair

Messi e Cristiano Ronaldo nella stessa squadra. E’ solo fantacalcio? Forse. E’ un sogno irrealizzabile? Probabile. Il calcio non è mai banale e soprattutto sul fronte calciomercato le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Nelle ultime sessioni sono state concluse trattative apparentemente impossibili e anche la prossima sessione estiva potrebbe entrare nella storia per trasferimenti record.

E’ pronta a scatenarsi sul calciomercato l’Inter Miami, squadra che disputa il campionato di MLS. L’ultima stagione si è conclusa con l’eliminazione ai playoff, la squadra si è confermata competitiva ma non così forte per arrivare fino in fondo. In attacco ha sfruttato le caratteristiche di Gonzalo Higuain, un attaccante straordinario. L’ex Juventus e Napoli ha trascinato la squadra con grandi gol e prestazioni, il ritiro del Pipita ha liberato almeno un posto in attacco. L’obiettivo del club è quello di affidarsi a calciatori di una certa esperienza, con qualità dal punto di vista tecnico ma anche in grado di portare vantaggi sotto l’aspetto del marketing. E’ l’intenzione del presidente Beckham.

La situazione di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è in uscita dal Manchester United, è una delle poche certezze in vista della prossima sessione di mercato. Il rapporto con i Red Devils è ormai ai minimi storici, le ultime settimane sono state di grande tensione. Il portoghese non ha gradito le ultime panchine e in più si è rifiutato di entrare in campo. Il club ha deciso per il provvedimento duro: la mancata convocazione e il declassamento in Under 21. Poi Cr7 è stato reintegrato in squadra, ma il malumore dell’ex Juventus è sempre più evidente. Dall’Inghilterra continuano a circolare voci sul probabile trasferimento in MLS con l’Inter Miami in pole per assicurarsi le prestazioni del calciatore.

Il futuro di Messi

La stagione di Leo Messi con la maglia del Psg è iniziata nel migliore dei modi. L’argentino è tornato su altissimi livelli e sta trascinando il club francese con gol e grandi prestazioni. E’ tornato il calciatore in grado di fare la differenza, le qualità tecniche non sono mai state in discussione. Il rapporto tra Messi e il Psg è destinato ad interrompersi al termine della stagione. Secondo quanto riporta il ‘Sun‘ la trattativa con l’Inter Miami è pronta a riallacciarsi dopo i contatti delle ultime sessioni di mercato. Il club della MLS è convinto di riuscire a strappare il sì dell’argentino e l’incontro decisivo è stato fissato dopo il Mondiale in Qatar. I primi incontri con il padre del calciatore avrebbero dato esito positivo. L’argentino possiede una proprietà nella città americana e gli aspetti personali potrebbero fare la differenza nella decisione di Messi. Un ritorno al Barcellona sembra molto difficile, nonostante le voci insistenti degli ultimi mesi.