E’ Mbappé il calciatore più pagato al mondo: la Top 10 secondo Forbes, il francese è il Paperone del calcio

La stagione di calcio è entrata nella fase importante, i campionati continuano a regalare spettacolo. La Premier League è un campionato molto competitivo, il Manchester City sembra la squadra più forte. Il Liverpool è un po’ in difficoltà, il Chelsea e il Manchester United sono altalenanti, la vera sorpresa è l’Arsenal. In Serie A il Napoli è una seria candidata alla vittoria dello scudetto, occhio anche al Milan con Inter e Juventus in difficoltà.

In Liga spagnola è testa a testa tra Real Madrid e Barcellona, in Ligue 1 e Bundesliga sono nettamente favorite Psg e Bayern Monaco. Nel frattempo sono stati svelati i dettagli sui protagonisti dei campionati.

Secondo le stime di Forbes, Mbappé supera Messi e Cristiano Ronaldo e diventa il calciatore più pagato al mondo. Nella stagione 2022-2023 il francese guadagnerà 131,1 milioni di dollari, cifra che supera quella dell’argentino e del portoghese. Al quarto posto Neymar, davanti a Salah e Haaland. Completano la Top 10 Lewandowski, Hazard, Iniesta e De Bruyne.

Nei 131 milioni guadagnati da Mbappé tengono conto anche degli introiti sportivi e degli accordi con gli sponsor.

La classifica

10) Kevin De Bruyne (Manchester City) – 29,7 milioni di euro (25,6 milioni di stipendio + 4,1 milioni di sponsor)

9) Andres Iniesta (Vissel Kobe) – 30,7 milioni di euro (25,6 milioni di stipendio + 5,1 milioni di sponsor)

8) Eden Hazard (Real Madrid) – 31,75 milioni di euro (27,65 milioni di stipendio + 4,1 milioni di sponsor)

7) Robert Lewandowski (Barcellona) – 35,85 milioni di euro (27,65 milioni di stipendio + 8,2 milioni di sponsor)

6) Erling Haaland (Manchester City) – 39,95 milioni di euro (35,85 milioni di stipendio + 4,1 milioni di sponsor)

5) Mohamed Salah (Liverpool) – 54,3 milioni di euro (35,85 milioni di stipendio + 18,45 milioni di sponsor)

4) Neymar (Psg) – 89,1 milioni di euro (56,35 milioni di stipendio + 32,75 milioni di sponsor)

3) Cristiano Ronaldo (Manchester United) – 102,45 milioni di euro (41 milioni di stipendio + 61,45 milioni di sponsor)

2) Lionel Messi (Psg) – 122,94 milioni di euro (66,6 milioni di stipendio + 56,34 milioni di sponsor)

1) Kylian Mbappé (Psg) – 131,1 milioni di dollari (112,7 milioni di stipendio + 18,4 milioni di sponsor)