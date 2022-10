Matteo Berrettini eliminato all’esordio a Firenze: Carballes Baena vince in 3 set

SportFair

Dopo essere uscito di scena subito nel doppio, in compagnia del fratello Jacopo, Matteo Berrettini è stato eliminato oggi anche nel singolare nel torneo ATP di Firenze.

Il campione romano, che due sere fa ha ricevuto le chiavi della città di Firenze allo stadio prima della sfida di Serie A tra Fiorentina e Lazio, persa dai suoi viola, è sceso in campo oggi nel match valido per gli ottavi di finale del torneo toscano. Berrettini ha faticato contro lo sapgnolo Carballes Baena e ha ceduto alla sua rimonta.

Il romano si è aggiudicato il primo set della sfida, per poi subire la rimonta dello spagnolo: la partita è terminata dopo 3 ore e 21 minuti di gioco col punteggio di 5-7, 7-6, 7-5.

Si complica quindi la strada verso le ATP Finals per Berrettini, attualmente 15° nella Race. Probabilmente il tennista romano le tenterà tutte, chiedendo una wild card il torneo di Napoli per la prossima volta, per poio giocare a Vienna.