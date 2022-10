Martin in pole a Sepang! Caduta di Bagnaia e gravissimo errore di Quartararo

SportFair

Una gara che vale una stagione. Si corre il gran premio della Malesia di MotoGP, appuntamento fondamentale per la corsa al titolo mondiale. L’ultima gara è stata importantissima per Pecco Bagnaia, il pilota italiano è riuscito a portarsi in testa alla classifica generale. Momento negativo per Fabio Quartararo, il francese è ancora in corsa per il titolo. Possibilità anche per Aleix Espargaro, matematicamente anche per Bastianini.

Una serie di combinazioni potrebbero favorire Bagnaia e portare al trionfo il pilota della Ducati già nella gara di domani. Qualifiche difficili per Bagnaia, costretto a passare dalla Q1. L’italiano ha realizzato il tempo più veloce con la possibilità di giorcarsi la pole position. A 2 minuti dal termine la caduta di Bagnaia nel tentativo di realizzare un giro veloce. Quartararo sbaglia nell’ultimo tentativo e partirà alle spalle di Bagnaia.

La pole position è stata conquistata da Martin, protagonista di un grandissimo tempo. Al secondo posto Bastianini, poi Marc Marquez. Per la corsa al titolo Bagnaia (nono) chiude comunque in vantaggio sui rivali, decimo Espargaro e dodicesimo Quartararo.

La griglia di partenza al GP della Malesia

1ª fila: 1. Martin, 2. Bastianini, 3. M.Marquez

2ª fila: 4. Bezzecchi, 5. Rins, 6. Marini

3ª fila: 7. Morbidelli, 8. Vinales., 9. Bagnaia

4ª fila: 10. A.Espargaro, 11. Mir, 12. Quartararo