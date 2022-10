Marquez, una stoccata dietro l’altra a Valentino Rossi: “non mi importa di lui”

SportFair

Sono andate in scena questa mattina le qualifiche del Gp della Malesia di MotoGp. Martin ha conquistato una fantastica pole position, lasciandosi alle spalle Bastianini e Marc Marquez, che ha sfruttato la scia di Bagnaia, creando anche qualche polemica.

Lo spagnolo della Honda ha fatto discutere poi per delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni AS. A Sepang, Marquez è tornato c ommentare quanto accaduto nel 2015, quando Valentino Rossi, leader iridato, lo accusò di aver favorito Jorge Lorenzo.

“Non ci ho capito niente, perché è come se avesse detto che domenica scorsa ho giocato tutto il tempo con Bagnaia per non sorpassare Rins. Non avrebbe senso“, ha commentato Marquez, prima di ammettere di non essere pentito: “a 22 anni, per la dinamica dei fatti e per come mi sono sentito prima di scendere in pista, mi comporterei allo stesso modo. Ho solamente lottato più del solito nei primi giri, ma anche Rossi lo ha fatto. Nessuno dei due aveva più velocità dell’altro. Pedrosa e Lorenzo, invece, erano superiori. Ci siamo dati battaglia finché uno dei due ha perso le staffe. Penso che ora, col senno di poi, Valentino gestirebbe la situazione in modo diverso…“.

Non è mancato poi un commento sul rapporto col Dottore. Marquez, che qualche anno fa aveva provato a far pace con Rossi, adesso gli manda una pesante stoccata: “non mi ha contattato dopo il suo ritiro e non lo voglio nemmeno io. Gli anni passano e desidero sempre meno il chiarimento. Non mi importa più di lui. Non sapremo mai se dopo Sepang il motociclismo è cambiato in peggio o se ha attirato più persone. Alla fine, la curiosità morbosa crea fan, da una parte o dall’altra. Però c’era una persona che avrebbe potuto fermare questi comportamenti, ma non ha voluto… Scelta rispettabile. Ho deciso di voltare pagina e lui ha fatto lo stesso per conto suo“.