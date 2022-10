Marquez sulla corsa al titolo: “spero in una reazione di Quartararo”

SportFair

Il campionato di MotoGP è ormai nella fase finale, già il prossimo gran premio in Malesia potrebbe essere decisivo per il titolo Mondiale. Il netto favorito alla vittoria finale è diventato Pecco Bagnaia, l’italiano della Ducati è stato protagonista di una grande rimonta e la moto è nettamente superiore delle altre.

Bagnaia guida la classifica piloti su Quartararo, reduce da un periodo veramente deludente. Il francese era il candidato numero uno alla vittoria finale, ma le ultime gare non sono state all’altezza. In corsa anche Aleix Espargaro, ma con poche chance di vittoria.

Le ultime tre gare hanno rilancato Marc Marquez, reduce dall’operazione al braccio. Lo spagnolo è tornato molto competitivo e ha conquistato un quarto, un quinto e un secondo posto.

Lo stesso Marc Marquez ha deciso di parlare anche della corsa al titolo. “A Sepang torniamo un po’ con i piedi per terra, perché comunque è impegnativa fisicamente. Poi l’Australia è stata molto particolare, è una delle mie piste preferite”, le prime parole dello spagnolo. “Sepang è complicata per la temperatura e altri fattori, ma sono pronto a lottare e non voglio pensare al braccio. In alcuni aspetti soffro ancora, ma ora provo a sfruttare al meglio i punti forti e la mia esperienza per poter trarre il massimo da ogni condizione. Penso che vedrò davvero il mio livello in inverno, capirò se siamo vicini o se c’è ancora molto da migliorare”.

Sulla corsa al titolo: “questa è la prima opportunità per Pecco, ma è l’ultima per Fabio. Quartararo è un campione, deve reagire. Mi aspetto che lo faccia e sarà bello vedere cosa faranno qui a Sepang. In Australia Fabio ha rischiato molto, ma qui dovrà prendersi ancora più rischi se vorrà portare la lotta del mondiale fino a Valencia”.

“Quartararo sta facendo cose incredibili quest’anno, perché quando in gara lotti senza avere motore è dura. A inizio stagione spesso l’abbiamo visto partire davanti e vincere in fuga, ma se sei nel mezzo del gruppo e devi lottare, soprattutto contro le Ducati, resti bloccato. Spero che Fabio possa fare nelle ultime due gare quello che ha fatto ad inizio anno. Però Pecco ha fatto una grandissima seconda metà di stagione, quindi il titolo lo meritano entrambi”.