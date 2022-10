Marquez prende la scia di Bagnaia, furia Tardozzi: “si comporta come uno di Moto3”

SportFair

Il campionato di MotoGP è entrato nella fase decisiva, si corre il gran premio in Malesia. Matematicamente sono quattro i piloti ancora in corsa per la vittoria finale, ma Bagnaia e Quartararo sono nettamente favoriti. Le qualifiche a Sepang si sono concluse con la pole position di Jorge Martin, autore di un tempo strepitoso.

In seconda posizione Bastianini, poi Marc Marquez. Qualifiche molto difficili per il leader del Mondiale Bagnaia, chiamato a passare dalla Q1. Nella Q2 la caduta e il nono posto. In decima e dodicesima posizione Aleix Espargaro e Quartararo, gli altri due piloti in corsa per il titolo. Il francese ha commesso un grave errore nell’ultimo tentativo.

Si sono registrati anche momenti di tensione, in particolar modo è finito nel mirino il comportamento di Marc Marquez. Molto nervoso il Team Manager della Ducati Davide Tardozzi per le cadute di Jack Miller e Bagnaia. L’elemento in comune è stata la marcatura stretta dello spagnolo per sfruttare la scia. Lo stesso Tardozzi è stato duro dopo le qualifiche: “avrei in mente un aggettivo per Marc Marquez, ma meglio stare zitto. Non credo sia professionale comportarsi in questa maniera anche perché si fa un gran parlare dei piloti della Moto3 e poi ci si comporta allo stesso modo”.