Mario Cipollini condannato a tre anni di reclusione: lesioni e minacce all’ex moglie

Arrivano brutte notizie per Mario Cipollini, ex campione del mondo di ciclismo. Secondo le ultime informazioni è stato condannato in Tribunale a Lucca a tre anni di reclusione. La pesante accusa è quella di maltrattamenti, lesioni e minacce all’ex moglie Sabrina Landucci e all’attuale compagno di lei Silvio Giusti.

La sentenza ha previsto, inoltre, il pagamento di 80mila euro all’ex moglie e di 5mila euro a Giusti, in forma di risarcimento. La donna denunciò Cipollini nel gennaio 2017. Nel processo il pm Letizia Cai aveva chiesto 2 anni e 6 mesi. Cipollini è stato condannato anche per le minacce a Silvio Giusti, ex calciatore di ruolo centrocampista.