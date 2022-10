Marc Marquez, il ritorno in Australia e la sua Honda: “la moto 2022 mi confonde un po'”

SportFair

La MotoGP, dopo uno stop dovuto alla pandemia di Covid-19, torna finalmente a Phillip Island, dove domenica si correrà il Gp d’Australia. Occhi puntati su Quartararo e Bagnaia, a soli 2 punti di distanza in classifica, ma anche Marquez cercherà di dire la sua.

“E’ bello tornare in Australia, specialmente perché è una delle mie piste preferite. Anche se è una di quelle piste su cui ti devi sentire bene e devi partire bene. Se inizi lottando con la moto e non trovi le giuste traiettorie, diventa sempre più difficile ogni giro“, ha affermato il campione di Cervera in conferenza stampa.

“Al di là di questo, vediamo come partità il weekend, perché sembra che il meteo possa essere insidioso e per me sarà importante sentire un progresso nelle mie condizioni fisiche qui a Phillip Island, perché dopo la Thailandia c’è voluto molto tempo per recuperare nella settimana che sono stato a casa. Ora però mi sento meglio e sembra che i muscoli stiano procedendo sul percorso giusto. L’obiettivo principale sarà vedere un progresso nelle condizioni fisiche, perchè a quel punto credo che lo vedrò anche nelle prestazioni alla guida“, ha continuato Marquez prima di parlare di alcune difficoltà che sta riscontrando con la sua moto: “la Honda 2022 è una moto che mi confonde un po’, perché a volte mi aspetto che soffriremo tanto e poi per qualche motivo invece andiamo meglio. Teoricamente, qui faticheremo un po’, però è anche una delle mie piste preferite, quindi vedremo. Proviamo a cominciare con una mentalità positiva e poi durante il weekend capiremo a che punto siamo. E’ un fine settimana nel quale dovrò provare anche alcune cose in ottica futura e questo mi potrà condizionare, però è il momento di farlo“.