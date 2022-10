Musetti stellare, Galan asfaltato a Napoli: l’azzurro in semifinale

SportFair

Lorenzo Musetti è in splendida forma! Il tennista italiano, numero 24 del ranking ATP, sta giocando un ottimo tennis. Dopo aver giocato le semifinali a Sofia e a Firenze, Musetti è riuscito a staccare il pass per quelle di Napoli.

Musetti ha superato questo pomeriggio il colombiano Galan: l’azzurro non ha concesso nulla al suo avversario, concentrato e diretto al suo obiettivo, la vittoria. Il match di oggi è terminato col punteggio di 6-3, 6-0 dopo un’ora e 19 minuti di gioco.

Musetti attende adesso di sapere chi tra Carreno-Busta e Kecmanovic sarà il suo avversario domani.

Le parole di Lorenzo Musetti

“Ho mostrato il mio miglior tennis, ho giocato molto bene. Ho giocato meglio di ieri, ho giocato di più su questo campo quindi mi sento meglio. Sono stato molto aggressivo oggi, non gli ho dato nessuna chance. Andrò a mangiare bene, come sempre a Napoli stasera, lavorerò sui dettagli, vedremo chi sarà il mio avversario e prepareremo la tattica migliore per il prossimo match“, ha dichiarato Musetti a fine partita.