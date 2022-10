Una finale tutta azzurra a Napoli! Musetti supera Kecmanovic e raggiunge Berrettini

SportFair

Domani la Tennis Napoli Cup avrà una finalissima davvero speciale. Napoli avrà una festa tutta italiana con due azzurri che si contenderanno il titolo.

Dopo Berrettini, anche Lorenzo Musetti ha staccato il pass per la finalissima di domani. Il tennista italiano ha superato in due set Kecmanovic, giocando un tennis solido. Musetti ha dimostrato sin da subito di essere entrato in campo con la mentalità e lo spirito giusto e in 1 ora e 28 minuti di gioco è riuscito a conquistare la vittoria, col punteggio di 6-3, 6-4.

Domani Musetti e Berrettini regaleranno spettacolo in una finale inedita e speciale, in terra italiana.

Le parole di Musetti

“Sono molto contento anche della prestazione di oggi, c’è tanta gente che ci supporta, è molto bello giocare qua, si gioca in casa. Ho giocato un gran tennis sin dall’inizio, anche lui ha iniziato bene, però sono riuscito a gestire bene soprattutto col servizio e con i pochi errori gratuiti. I miglioramenti sul dritto si vedono, sono contentissimo di essere arrivato in finale. Domani con Matteo non sarà facile per nessuno dei due, siamo amici, abbiamo passato molto tempo insieme ultimamente, sarà un match difficile, il nostro primo incontro nel campo da tennis come rivali, speriamo di far emozionare il pubblico e che vinca il migliore”, queste le parole di Musetti ai microfoni di SuperTennis.