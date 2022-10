Arriva la conferma di Insigne, Lorenzo rivela: “abbiamo perso una bimba, sarà sempre nei nostri cuori”

Lorenzo Insigne e la sua famiglia hanno vissuto dei momenti molto complicati, tristi. Il calciatore italiano, giocatore del Toronto FC, ha finalmente aperto il suo cuore e in conferenza stampa ha confermato le recenti voci sul dolore che ha travolto lui, la moglie e i figli.

“Non tutti sanno quello che ci è accaduto, quindi faccio chiarezza io. Abbiamo attraversato delle settimane difficili per gravi problemi familiari perché abbiamo perso una bimba. Ho molta difficoltà a spiegare ciò che mi è successo. Una grande perdita per me e mia moglie, ma cercheremo di restare uniti e andare avanti. Abbiamo due figli più grandi e grazie a loro cercheremo di andare avanti. La figlia persa resterà per sempre nei nostri cuori”, ha dichiarato in conferenza stampa.

“Arrivando qui sapevo che i primi mesi sarebbero stati di transizione. L’anno prossimo sarà diverso, inizieremo sin da subito insieme. Siamo uniti, lo resteremo e faremo una grande stagione. Sappiamo che il prossimo anno vinceremo molte cose”, ha aggiunto poi sul campionato, la stagione e l’andamento della squadra.