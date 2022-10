James Harden protagonista nonostante il ko: arriva in pantofole e regala spettacolo | VIDEO

SportFair

E’ iniziata nella notte italiana la nuova stagione di NBA. Solo due le partite che hanno aperto il nuovo campionato, ma lo spettacolo non è di certo mancato.

Nonostante la sconfitta dei suoi Philadelphia, James Harden è stato comunque il protagonista del match. Il Barba ha sorpreso tutti già col suo arrivo con un look insolito: Harden ha attraversato il ‘tunnel’ in pantofole, pantaloni in stile pigiamone di flanella ed un caldo maglione viola. In mano un borsone Louis Vuitton.

Lo spettacolo in campo non è poi mancato: Harden è stato autore di giocate spettacoli, alcune delle quali anche esilaranti, rendendosi così protagonista indiscusso nonostante la sconfitta della sua squadra.

James Harden è arrivato al TD Garden in pantofole. E poi, sempre in pantofole, ha segnato 16 punti nel primo quarto (2 triple, 8 tiri liberi).pic.twitter.com/ADcGyGxmG4 — Around the Game (@AroundTheGameIT) October 19, 2022

James Harden con la quasi-giocata dell’anno, alla prima partita della stagione. Metà azione stupenda, metà meme #otnba pic.twitter.com/SDyQEilTqm — OverTime Storie a Spicchi (@StorieASpicchi) October 19, 2022