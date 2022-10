Logan Paul lancia la sfida a Roman Reigns: “a WWE Crown Jewel mi prenderò il titolo”

SportFair

Influencer, YouTuber, ma adesso più che mai WWE Superstar: l’ascesa di Logan Paul ai vertici della WWE è stata rapidissima e a Crown Jewel avrà l’occasione della vita, quella di sfidare nel Main Event il campione Roman Reigns, con in palio l’Undisputed WWE Universal Championship. Sabato 5 novembre, direttamente da Riyadh, Paul cercherà di strappare la corona a The Head of the Table, che sembra invincibile ormai da tantissimo tempo. Prima, però, Logan Paul ha voluto parlare di questo grande evento attraverso un’intervista.

Come ti senti quando la gente ti descrive come una Superstar della WWE?

“È stata un’evoluzione del modo in cui la gente mi identifica quando mi vede per strada, giusto? All’inizio era “Il ragazzo dei video”, poi è diventato “Ho visto i tuoi video”. Poi è diventato “Il ragazzo di YouTube”. Poi è diventato “Logan Paul “WWE Superstar”. Dopo tutti questi anni, sento che questa definizione è quella con la maggiore validità. Ti fa ottenere immediatamente il rispetto e, alla fine della giornata, tutti vogliono essere rispettati. Penso che sia davvero difficile non rispettare qualcuno che è disposto a salire su quel ring e a sacrificare il proprio corpo per l’intrattenimento di milioni di persone. È incredibile”.

In precedenza hai parlato del fatto che la fisicità non è sufficiente per sfondare in WWE, devi essere uno “showman”. Pensi che questo ti venga facile?

“Sì, la fisicità non è la parte che rende grande una Superstar della WWE. Posso fare voli, salti e trucchi, ma se non riesco a farti capire la mia storia, il mio arco narrativo, chi sono come persona, non c’è spettacolo. Penso che la spettacolarità abbia la precedenza sulle mosse. Fai in modo che le persone si interessino a te quando sei al microfono e se seguono chi sei e cosa stai cercando di fare, la performance verrà facile”.

Hai dimostrato che i dubbiosi si sbagliavano a WrestleMania e SummerSlam. Cosa intendi dimostrare a Crown Jewel a Riyadh, in Arabia Saudita?

“Se i fan della WWE non mi rispettano già, dopo Crown Jewel, il 5 novembre, saranno costretti a rispettarmi. Potrei non piacervi. Potrei non essere il vostro wrestler preferito, ma dovrete rispettare ciò che posso fare sul ring, e questo è il mio obiettivo. Non mi interessa a chi piaccio o meno, ma dovrete sempre riconoscere che quando salirò su quel ring, vi divertirete. Questo è il mio obiettivo”.

Roman Reigns è senza dubbio al top della sua carriera. Puoi imparare qualcosa da lui in vista del tuo incontro a Crown Jewel?

“Amo sfidare i migliori. Quando ho combattuto contro Floyd Mayweather, non stavo solo combattendo contro di lui, ma prestavo attenzione a ogni singolo movimento che faceva. Una volta ero alle corde e lui mi ha messo sotto il suo braccio, mi ha coperto la bocca con il suo guantone e mi ha fermato il respiro per qualche attimo. Una mossa di altissimo livello che solo Floyd Mayweather conosce, perché fa boxe da 40 anni. Sono sicuro che Roman avrà qualche asso nella manica e io presterò attenzione a tutto questo, lo userò e lo metterò nel mio arsenale per quando diventerò WWE Champion”.

Come procede il tuo allenamento?

“Le capriole stanno diventando più facili. Va tutto bene. Non credo che il mio duro lavoro possa essere sottovalutato e sto dando il massimo per questo incontro, perché è un’opportunità per entrare nella storia, per strappare il titolo al migliore, al mio terzo match assoluto. Non è mai stato fatto prima, ma lo farò, perché è il mio mestiere”.

Non vedi l’ora di goderti i panorami e i suoni dell’Arabia Saudita prima di Crown Jewel?

“Mi piacerebbe molto vedere The Line. Io e i miei ragazzi pensiamo che sia una figata e se riuscirò ad andare lì e a vedere cosa hanno intenzione di fare per realizzare questo grattacielo, lo farò. C’è così tanto da vedere lì. C’è così tanto mondo da esplorare. Credo anche che l’ultimo Leonardo sia lì, il che è incredibilmente bello. Se riuscirò ad andarci sarò felice”.

Tuo fratello Jake ha twittato dopo la conferenza stampa di Crown Jewel a Las Vegas, dicendo: “Logan è la definizione di “tutto è possibile”. 2 incontri in WWE e ha già una chance per il titolo. Forse dovrò venire in Arabia Saudita per questo”. Quanto si sta divertendo a vederti vivere il tuo sogno di Superstar della WWE?

“Affronterà Anderson Silva, uno dei più grandi lottatori di sport da combattimento della storia, una settimana prima che io sfidi Roman Reigns per essere il volto della WWE a Crown Jewel in Arabia Saudita. Per me è molto facile essere un fratello maggiore orgoglioso, e mi piace pensare che sia lo stesso e che io gli faccia provare la stessa sensazione di essere il mio fratello minore. Come tutti gli altri, credo che sia affascinato da ciò che è diventata la nostra vita. Entrambi accettiamo le sfide, tutte, in ogni momento. Questa è solo un’altra di quelle circostanze in cui affronterò il migliore e gli strapperò il titolo. Lui è il Capo Tribù, io sarò il ladro tribale. Gli ruberò la corona e diventerò il volto della WWE. E registrate anche quel momento, mettetelo su ESPN e ricordatevelo”.

Ora che sarai protagonista di un importante WWE Premium Live Event a livello internazionale, ci sono altri Paesi che vorresti visitare con la WWE?

“Ho due paesi da visitare: India e Australia. Amo questi luoghi ma non ci sono mai stato. Voglio andarci, voglio fare un grande spettacolo e stiamo lanciando PRIME (il drink sponsorizzato da Logan, ndr) anche lì, quindi ho molti motivi per andarci. Mi presenterò e bacerò le teste dei bambini. Salterò dalla terza corda, farò dei Five-Star Frogsplash su chiunque”.

Triple H ha recentemente detto di te in un’intervista: “Non fai quello che ha fatto negli eventi in cui ha lavorato per noi, non fai quello che ha fatto a WrestleMania, senza tanto lavoro e tanto impegno”. Quanto Triple H è stato una guida per te nel tuo percorso in WWE fino ad ora?

“Triple H è incredibile, un vero amico. È molto generoso, ha tanta energia e mi dà consigli. So che ogni singola parola che esce dalla sua bocca è estremamente preziosa, quindi si prende il tempo per indicarmi la giusta direzione e guidarmi”.

WWE Crown Jewel si terrà a Riyadh, in Arabia Saudita, sabato 5 novembre. Verrà trasmesso in diretta sul WWE Network alle ore 19 italiane. Per maggiori informazioni visitare www.wwe.com/shows/wwe-crown-jewel.