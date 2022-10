Lite tra Draymond Green e Jordan Poole in allenamento: spunta il VIDEO della rissa

SportFair

Scene folli dall’allenamento dei Golden State Warriors di qualche giorno fa. Sono state divulgate le immagini dell’alterco tra Draymond Green e Jordan Poole.

Sembra che i due si siano lanciati delle frecciatine e battutine a distanza, poi Green si è avvicinato al suo compagno di squadra, andandogli faccia a faccia. Poole ha reagito spingendo con due mani sul petto Green, che non ha aspettato oltre per rispondere, con un violento pugno che ha fatto cadere a terra il collega.

TMZ ha diffuso il video dell’episodio: i compagni di squadra e gli allenatori sono subito intervenuti per dividere i due. Fortunatamente Poole ha potuto proseguire il suo allenamento, quindi sembra non abbia riportato importanti conseguenze.

Il GM dei Warriors Bob Myers sembrava minimizzare l’incidente in seguito, dicendo: “queste cose accadono. A nessuno piace. Non lo perdoniamo, ma succede. Draymond si è scusato con la squadra. Jordan era lì nella stanza … per quanto riguarda qualsiasi sospensione, punizione, multa, ce ne occuperemo internamente</em