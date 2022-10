L’Italia vola ai quarti di finale dei Mondiali di pallavolo femminile: Argentina ko 3-0

SportFair

La nazionale italiana femminile, con una giornata di anticipo, ha centrato l’accesso ai quarti di finale del Campionato del Mondo femminile 2022. Le ragazze di Davide Mazzanti oggi hanno superato agilmente l’Argentina 3-0 (25-19, 25-18, 25-17) e con 7 vittorie e 22 punti hanno ipotecato il quarto che si disputerà l’11 ottobre ad Apeldoorn.

Domani le campionesse d’Europa si giocheranno il primo posto del girone E contro la Cina (ore 13.30 diretta Rai 2 e Sky Sport Uno). Nei quarti di finale la prima del girone E affronterà la quarta, mentre la seconda scenderà in campo contro la terza.

Contro l’Argentina Davide Mazzanti ha confermato la formazione uscita vincitrice dalla sfida con il Giappone: Orro palleggiatrice, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Sylla, centrali Chirichella e Danesi, libero De Gennaro.

Nel primo set le squadre sono rimaste a contatto fin sul 12-12, poi la nazionale tricolore ha cambiato marcia (15-13). Paola Egonu è stata imprendibile per il muro e la difesa avversaria (18-14), al contrario le argentine non sono più riuscite a incidere. Il servizio azzurro ha creato non pochi problemi alla ricezione delle sudamericane e parziale si è chiuso sul (25-18).

Nel secondo set l’Italia ha impiegato poche azioni per prendere il comando (12-8). Alessia Orro si è affidata spesso ad Anna Danesi e la centrale azzurra ha fatto male alle argentine (14-9). Per larghi tratti le campionesse d’Europa sono state assolute padrone del campo (18-12), poi hanno abbassato il ritmo e la formazione sudamericana ha tentato di accorciare le distanze (20-15). Il finale, tra le azzurre dentro Gennari per Bosetti, ha visto le ragazze di Mazzanti gestire tranquillamente il vantaggio (25-18).

Più combattuta la terza frazione, le azzurre hanno tentato nelle prime fasi l’allungo (8-7), ma le sudamericane hanno reagito (13-12). Orro e compagne non hanno perso la pazienza e punto dopo punto hanno aumentato il ritmo (18-14). Mazzanti ha dato spazio a Lubian, Malinov, Nwakalor e l’Italia si è imposta senza problemi (25-17).