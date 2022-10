Leeds-Arsenal interrotta: il motivo del rinvio in Premier League

SportFair

Una delle sorprese più belle in Premier League è l’Arsenal, in testa alla classifica del campionato con grande merito. Si tratta di una squadra di talento, in grado di giocare un ottimo calcio. E’ in corso una giornata molto importante valida per la Premier League. La stagione entra sempre più nel vivo e sono tante le squadre in corsa per la vittoria finale.

L’Arsenal è in campo contro il Leeds, una squadra in grado di raggiungere la salvezza. Nel frattempo la partita è stata sospesa dopo appena un minuto. Il motivo? Un problema tecnico di comunicazione dell’arbitro con Var e assistenti. I calciatori sono stati mandati negli spogliatoi.