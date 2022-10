Leclerc torna in pista e si prende le FP2: in ritardo Verstappen

SportFair

Sono andate in scena anche le FP2 del GP degli Stati Uniti di Formula 1. Le prime indicazioni sono arrivate dalle prime prove libere, il tempo più veloce è stato realizzato da Carlos Sainz che si candida ad un ruolo da protagonista anche nelle qualifiche. Al secondo posto Verstappen e poi Hamilton. Sorprese in pista con Shwartzman con la Ferrari al posto di Leclerc, Alex Palou con la McLaren, Logan Sargeant con la Williams e Theo Pourchaire con l’Alfa Romeo.

Nelle FP2 è tornato uno dei big e Leclerc ha mandato subito un segnale. La vittoria del titolo è stata già definita, Max Verstappen si è laureato campione del mondo con merito. E’ ancora tutto aperto per il secondo posto con Perez e Leclerc candidati a giocarsi il ruolo di anti-Verstappen anche per la prossima stagione. Russell, Sainz e Hamilton in corsa per un piazzamento interessante.

Sergio Perez e Zhou Guanyu cambiano il motore endotermico e sono stati ufficializzati 5 posti di penalità in griglia di partenza. Il giro più veloce nelle Fp2 è stato realizzato dal ferrarista Leclerc, poi a sorpresa Bottas e Ricciardo. Al quarto posto Sainz, solo settimo Vertstappen.