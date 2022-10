Leclerc, penalità in vista ad Austin: la Ferrari monta un nuovo motore

SportFair

E’ tutto pronto in Texas per un nuovo round della stagione 2022 di Formula 1. Verstappen ha già festeggiato la vittoria matematica del suo secondo titolo iridato, grazie al successo ottenuto in Giappone due settimane fa, ma lo spettacolo non è ancora terminato.

L’olandese, sempre affamato di vittoria, vorrà sicuramente chiudere in bellezza la sua stagione e, dunque, punterà ad altri successi, ma deve fare attenzione ai colleghi alle sue spalle, che lotteranno per le altre posizioni del podio iridato.

La Ferrari, però, sembra ormai totalmente focalizzata al 2023 e lo conferma il fatto che Leclerc potrebbe incappare in una penalità ad Austin per la sostituzione della power unit.

Il team di Maranello potrebbe optare per il nuovo motore, che presenta delle specifiche delle unità del prossimo campionato, il sesto di questo campionato, e Leclerc, quindi, riceverebbe una penalità in griglia.