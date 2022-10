L’affondo di Pol Espargaro alla Honda: “tutti hanno ricominciato a lavorare quando è tornato Marquez”

SportFair

La situazione in casa Honda, in MotoGP, non è delle migliori. Soprattutto da quando Marc Marquez si è infortunato, il team giapponese ha vissuto una lunga parentesi da incubo, con gli altri piloti in evidente difficoltà.

Pol Espargaro, nello specifico, sta attraversando momenti difficili nel box della Repsol Honda e le cose sembrano andare sempre peggio. Il pilota spagnolo, fratello di Aleix, non ha nascosto tutta la sua frustrazione, lanciando anche delle frecciatine al team e ai giapponesi: “è stata molto difficile, da quando Marc è tornato a Misano si vede che tutti hanno ricominciato a lavorare. Ma sai, per me ormai da tante gare è così. Da quando parto sanno tutti che non c’è questa motivazione per migliorare, ho quello che ho e devo continuare“, ha dichiarato ad Autosport.

Pol ha aggiunto che non gli sono arrivate notizie riguardanti parti e componenti nuove per migliorare la moto. “Sono un dipendente di questa fabbrica e farò quello che vogliono. Proverò qualcosa di nuovo se hanno bisogno di me.Parlare male di loro non è la strada da percorrere. Mi hanno dato la possibilità di salire su questa moto. Anche se i risultati non arrivano, li ringrazio e questo è tutto“, ha concluso affranto e rassegnato Espargaro.