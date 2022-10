La Serbia è Campione del Mondo di volley: finale perfetta e Brasile dominato | VIDEO

SportFair

E’ grande festa per la Serbia, la squadra si è laureata Campione del mondo di volley. Il Brasile non è stato in grado di confermare la partita contro l’Italia in semifinale, le verdeoro non sono riuscite mai a rientrare in partita. Il netto risultato di 3-0 conferma la superiorità della Serbia che si è dimostrata la squadra più forte.

Grande recriminazione per l’Italia che ha pagato la brutta prestazione in semifinale. La Serbia parte forte già nel primo set, il Brasile risponde e si decide tutto punto a punto, vince la Serbia 24-26. Gli altri set sono praticamente senza storia, la Serbia mette le cose in chiaro e chiude 22-25 e 17-25.

Il podio del Mondiale di volley è definitivo: oro alla Serbia, argento al Brasile e bronzo all’Italia.