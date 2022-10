La scelta di Michele Umezu: la madre di uno dei figli di Ronaldo si opera per recuperare la verginità

SportFair

Arriva dal Brasile una curiosa notizia di gossip: secondo il Sun e altri media brasiliani, infatti, la bodybuilder Michele Umezu, madre di uno dei figli di Ronaldo, ha deciso di operarsi per ricostruire il suo imene e recuperare la sua verginità.

La donna si è sottoposta a una imenoplastica per recuperare la castità e potersi sposare in chiesa da “vergine”. Il motivo principale che ha portato Michele, con cui Ronaldo ha avuto una relazione, a subire un intervento chirurgico per ricostruire il suo imene è stata la sua fede. “Voglio fare sesso solo quando mi sposo in chiesa“, ha dichiarato prima di riconoscere di non aver ancora trovato la persona giusta.

“Cerco un uomo con lo stesso scopo e la stessa fede. Non mi vergogno a dirlo perché è quello che voglio davvero“, ha detto sui social, dove ha condiviso uno screenshot che mostra la notizia e la sua reazione: “il mio corpo, le mie regole“.

Alexander Robert, figlio di Umezu e Ronaldo, è nato a seguito di una relazione durante il tour pre-stagionale del Real Madrid in Giappone nel 2004. Ronaldo non ha riconosciuto la sua paternità fino al 2010 dopo essersi sottoposto a un test del DNA.

Chi è Michele

Michele è una bodybuilder di professione, anche se ha conosciuto Ronaldo mentre faceva la cameriera. Per rafforzare il suo corpo, oltre ad allenarsi in palestra, usa gli ormoni che “aumentano notevolmente la libido”, il che rende difficile non fare sesso. Tuttavia, questo non è un problema per te. “Ho altri interessi e priorità, come i campionati, il lavoro, i bambini, l’università, la chiesa, le ONG e alcuni nuovi progetti. Non perderò tempo con una relazione senza futuro“, ha concluso.