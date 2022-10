La Red Bull può festeggiare in Giappone! Verstappen campione se…: tutte le combinazioni

SportFair

Annullato il primo match point a Singapore, Max Verstappen non perde di certo le speranze. Anzi, in Giappone, sarà molto più facile per l’olandese della Red Bull festeggiare per un nuovo titolo iridato.

Verstappen, che ha un vantaggio di 104 punti su Charles Leclerc, per laurearsi campione del mondo a Suzuka ha bisogno di guadagnare 8 punti sul monegasco della Ferrari e 6 su Sergio Perez.

Max Verstappen campione del mondo a Suzuka se… : le combinazioni