La passione calcistica dei ministri del Governo Meloni: la ‘maggioranza’ juventina e il tifoso del… Southampton

E’ nato il nuovo Governo Meloni: la prima donna premier della storia d’Italia ha giurato nel Salone delle Feste del Quirinale davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Ecco la squadra di Governo che, con orgoglio e senso di responsabilità, servirà l’Italia. Adesso subito al lavoro”, è stato il tweet di Giorgia Meloni subito dopo il giuramento. Inizia un percorso molto importante per l’Italia, chiamata a risollevarsi per risolvere alcuni problemi molto seri: dalla crisi energetica alla Manovra, sono i primi argomenti delicati per aiutare le famiglie, in grossa difficoltà per la crisi.

Sono stati nominati i ministri: 9 ministri di Fratelli d’Italia, 5 della Lega, 5 di Forza Italia e 5 tecnici. Le donne, con Meloni, sono 7 in totale. I 9 ministri di Fratelli d’Italia sono Ciriani, Musumeci, Fitto, Roccella, Nordio, Crosetto, Urso, Lollobrigida, Santanchè. I 5 di Forza Italia sono Pichetto Fratin, Casellati, Tajani, Zangrillo, Bernini. I 5 della Lega sono Calderoli, Locatelli, Giorgetti, Salvini, Valditara. I 5 ministri tecnici sono: Abodi, Piantedosi, Calderone, Sangiuliano, Schillaci.

La nuova squadra di Governo: la passione calcistica

Giorgia Meloni: Roma. Partiamo ovviamente dal nuovo Premier, Giorgia Meloni. Nelle ultime settimane sono circolate tante voci sulla fede calcistica della romana. Le prime indiscrezioni parlavano di una fede per la Lazio, confermata da alcuni messaggi del 2003. Poi Giorgia Meloni ha deciso di uscire allo scoperto: “che tifo per la Roma è noto”. A fare chiarezza, una volta per tutte, è stata anche la sorella Arianna: “sfatiamo subito un falso mito. Io e Giorgia non siamo laziali. Abbiamo sempre tifato Roma. A casa solo mamma è biancoceleste. Ora lo sono anche le mie figlie perché mio marito, Francesco Lollobrigida, è lazialissimo”.

Infrastrutture (vicepremier) – Matteo Salvini: Milan. La fede calcistica di Matteo Salvini non è un mistero: è un grande tifoso del Milan. L’ultima stagione ha regalato grandi soddisfazioni, i rossoneri si sono laureati campioni d’Italia e Salvini è stato protagonista dei festeggiamenti. Durante le sue dirette sui social affronta l’argomento Milan ed è sempre in prima fila allo stadio per seguire la squadra di Pioli.

Esteri (vicepremier) – Antonio Tajani: Juventus. Anche Antonio Tajani ha ufficializzato la sua fede calcistica, in questo caso la Juventus. “Non ho mai tradito né la mia fede calcistica né politica. Quando sono a Bruxelles la mia Juventus. la guardo al Pub. Un pezzo di cuore è per il Frosinone”, è stato un tweet del ministro degli esteri.

Economia – Giancarlo Giorgetti : Varese e… Southampton. Il ministro dell’Economia è nato in provincia di Varese e tifa la squadra della sua città. Non ha nascosto una passione particolare, quella per il Southampton: “è da quando ho 10 anni che seguo il calcio inglese, ma non ho scelto una squadra blasonata, ho preferito il Southampton, un club famoso soprattutto perché per 13 anni consecutivi si è salvato dalla retrocessione all’ultima giornata”, le parole in un’intervista.

Difesa – Guido Crosetto: Juventus. Il ministro della difesa è tifoso della Juventus. In una recente intervista aveva espresso tutte le perplessità sul club bianconero: “la squadra è irriconoscibile, non ci sono più parole. Assurdo come l’allenatore continui ad autoassolversi quando tutti gli altri allenatori farebbero il contrario. Da tifoso mi verrebbe da cambiare sport, inizierò a guardare il basket”.

Interno – Matteo Piantedosi: Avellino. Il ministro dell’Interno è nato a Napoli, ma il suo luogo segreto si chiama Pietrastornina, in provincia di Avellino. “Io qui ritorno alle origini e ritorno alla bellezza”. E’ quindi un grande tifoso dell’Avellino, sia della squadra di calcio che quella di basket.

Giustizia – Carlo Nordio: non è nota la fede calcistica.

Imprese e Made In Italy (ex Sviluppo Economico)- Adolfo Urso. E’ un tifoso dell’Inter.

Pubblica Amministrazione – Paolo Zangrillo: Genoa. Pochi dubbi sulla fede calcistica del ministro della Pubblica Amministrazione. Paolo Zangrillo è fratello di Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi e presidente del Genoa.

Ambiente e Sicurezza Energetica – Gilberto Pichetto Fratin: non è nota la fede calcistica. Tifoso della Nazionale italiana.

Agricoltura e Sovranità Alimentare – Francesco Lollobrigida: Lazio. Il nuovo ministro dell’Agricoltura e Sovranità Alimentare è un tifoso della Lazio. “Io comunque sono della Lazio”, aveva detto a Mario Draghi.

Riforme – Elisabetta Casellati: Juventus. E’ una tifosa della Juventus, nel 2020 ha partecipato alla cena di gala dello Juventus Club Parlamento.

Affari Regionali e Autonomie – Roberto Calderoli: Atalanta – Grandi soddisfazioni in stagione per il ministro degli Affari Regionali e Autonomie, Roberto Calderoli: è un appassionato dell’Atalanta. E’ nato a Bergamo ed è tifoso della squadra della sua città.

Rapporti con il Parlamento – Luca Ciriani: Torino. Il ministro Ciriani è un tifoso del Torino. Aveva un seggiolino prenotato per l’ultima partita di campionato contro l’Udinese, ma i nuovi impegni di Governo non hanno permesso la presenza allo stadio.

Università e Ricerca – Anna Maria Bernini: non è nota la fede calcistica. Segue comunque gli sport, sui social esalta le vittorie degli atleti italiani.

Lavoro e Politiche Sociali – Marina Calderone: non è nota la fede calcistica.

Beni Culturali – Gennaro Sangiuliano: Napoli. Il nuovo ministro dei Beni Culturali è un tifoso del Napoli, la capolista del campionato di Serie A. E’ stato allo stadio in occasione dell’ultima giornata contro la Roma, al fianco del presidente azzurro De Laurentiis.

Famiglia, Natalità e Pari Opportunità – Eugenia Roccella: non è nota la fede calcistica.

Disabilità – Alessandra Locatelli: non è nota la fede calcistica.

Sport e Politiche Giovanili – Andrea Abodi. Il ministro dello Sport e Politiche Giovanili è un tifoso della Lazio.

Salute – Orazio Schillaci: non è nota la fede calcistica.

Istruzione e Merito – Giuseppe Valditara: non è nota la fede calcistica.

Turismo – Daniela Santanchè: Inter. E’ nota la passione del ministro del Turismo per i colori nerazzurri. E’ una tifosa dell’Inter.

Affari Europei e Pnrr – Raffaele Fitto: Lecce. Il ministro degli Affari Europei e Pnrr è nato a Maglie, un comune italiano di 13.613 abitanti della provincia di Lecce in Puglia. E’ un tifoso del Lecce.

Politiche del Mare e Sud – Nello Musumeci: Catania. Il ministro delle Politiche del Mare e Sud è nato a Militello In Val di Catania, è dunque un tifoso del Catania.

Sottosegretario alla presidenza del Consiglio – Alfredo Mantovano: Lecce. Il club giallorosso può contare sul sostegno di due tifosi. Come Fitto, anche Mantovano è nato a Lecce e tifa la squadra della sua città.